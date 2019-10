Quatre personnes ont été tuées et cinq blessées lors d'une fusillade dans un bar du Kansas dans la nuit de samedi à dimanche, ont indiqué la police locale et des médias. «Neuf touchés par balle, quatre morts», a tweeté la police de Kansas City.

Nombre de tireurs inconnu

Un porte-parole de la police a indiqué à la chaîne locale KSHB que personne n'avait pour l'heure été arrêté et qu'on ignorait s'il y avait plus d'un tireur. Le ou les suspects sont entrés dans un bar et ont commencé à tirer, a-t-il précisé.

Blessés dans un état stable

«Il y a eu des troubles ou une bagarre plus tôt dans la soirée, et nous enquêtons pour établir si des gens qui avaient été expulsés du bar ou étaient partis y sont revenus», a précisé une porte-parole au Washington Post.

Les cinq blessés étaient dans un état stable, selon KSHB. (ats/nxp)