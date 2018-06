Une semaine avant de tuer Maëlys, Nordahl L. aurait agressé sexuellement une fillette de sa famille âgée de moins de 7 ans. Une vidéo compromettante a été découverte lors de l'analyse du téléphone de l'ex-militaire. Selon BFM TV, la jeune victime est la cousine du trentenaire.

Selon plusieurs sources proches du dossier, ces images ont été tournées au domicile de Nordahl L, chez ses parents à Domessin (Savoie), et montreraient la fillette subir des attouchements. Certains éléments de la vidéo auraient permis aux enquêteurs de déterminer que c'est bien le meurtrier présumé de Maëlys et d'Arthur Noyer qui y figure. «On voit une main qui pourrait (lui) appartenir», ont précisé les sources, précisant que la famille de la fillette avait été prévenue.

La fillette et ses parents, qui viennent du sud de la France, passaient le week-end chez les parents de Nordahl L. lorsque ces images ont été tournées. Le week-end suivant, à Pont-de-Beauvoin (Isère), le jeune homme enlevait puis tuait la petite Maëlys lors d'une fête de mariage.

Dans le cadre de cette nouvelle affaire, l'ex-militaire a été extrait mercredi matin de l'hôpital psychiatrique où il est incarcéré et a été conduit à son domicile. Une opération de gendarmerie «de grande ampleur» est en cours sur les lieux, rapporte BFM TV.

En parallèle des affaires Maëlys et Arthur Noyer, les enquêteurs planchent sur une vingtaine de disparitions non élucidées dans la région. Parmi elles, celle des «disparus du fort de Tamié», Jean-Christophe Morin et Ahmed Hamadou. Les avocats des familles viennent de transmettre à la justice des images du festival où tous deux ont disparu. On y voit un homme ressemblant à Nordahl L., rapporte Europe 1. (Le Matin)