La plus grande opération considérée comme jamais réalisée au Brésil pour traquer des pédophiles a été réalisée.

Quelque 2600 policiers ont réalisé dans 24 des 26 Etats du pays et à Brasilia près de 600 opérations ayant permis l'arrestation de pédophiles et la saisie d'un million de contenus liés à l'exploitation sexuelle d'enfants et de mineurs.

A la fin de la matinée, 132 personnes avaient été arrêtées, dont des enseignants, des fonctionaires et des femmes, âgés de 20 ans à plus de 60 ans, ont annoncé les autorités lors d'une conférence de presse.

Le ministre de la Sécurité publique Raul Jungmann a assuré que cette deuxième phase de l'opération -- baptisée «Luz en la infancia» (Lumière pour l'enfance) - une allusion au fait que les pédophiles agissent dans l'ombre - était «la plus grande jamais réalisée en une seule journée dans le monde» contre l'exploitation sexuelle de mineurs et la pédophilie.

La première phase de l'opération, en octobre 2017, avait été réalisée avec la coopération des Etats-Unis et avait permis de procéder à 112 arrestations. (afp/nxp)