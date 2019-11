Cinq Américains et deux Canadiens sont décédés dans le crash d'un petit avion de six places dans le centre du Canada, a annoncé jeudi le Bureau national de la sécurité des transports (BST), qui a déployé des enquêteurs sur place.

Le monomoteur de type Piper PA-32 transportant le pilote et six passagers, parti d'un petit aéroport en banlieue de Toronto, s'est écrasé autour de 17h (22h00 en Suisse) mercredi soir dans une zone boisée à quelques kilomètres de l'aéroport de Kingston, en Ontario (centre), selon les autorités.

«Cinq Américains et deux Canadiens se trouvaient à bord», a déclaré lors d'une conférence de presse jeudi soir Nora Vallée, porte-parole du BST, sans donner davantage de détails.

New #TSBAir investigation page A19O178 about the November 27 collision with terrain in Kingston, ON. This page will be updated as the investigation progresses and new information is made available, or safety communications are issued https://t.co/QVqnCwnoAI pic.twitter.com/Eo8YIXKk7H