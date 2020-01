Cinq personnes sont mortes dimanche matin dans un impressionnant accident impliquant plusieurs véhicules sur une autoroute de l'Etat américain de Pennsylvanie, qui a également fait des dizaines de blessés, ont rapporté les autorités locales.

JUST IN: 5 people were killed and at least 60 injured in a multi-vehicle crash on the Pennsylvania Turnpike, according to the Westmoreland County coroner.



The crash involved a tour bus, two tractor-trailers, and passenger vehicles and closed the turnpike for an 86-mile stretch pic.twitter.com/DiA4uUXLMU — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 5, 2020

Véhicules écrasés

La collision s'est produite dimanche peu avant 4h du matin, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de la ville de Pittsburgh.

Sur les images diffusées par des chaînes américaines, on peut voir les véhicules emboutis, certains étant écrasés contre le flanc légèrement enneigé de l'autoroute.

CHAIN REACTION: At least five people are dead and dozens hospitalized after a wreck on the Pennsylvania Turnpike outside Pittsburgh involving three tractor trailers, a tour bus and a passenger vehicle; the cause of the crash is under investigation. https://t.co/oo8MWTJaWu pic.twitter.com/Z5uGLmrwtg — World News Tonight (@ABCWorldNews) January 5, 2020

«Il y a cinq morts», a déclaré la police locale, précisant qu'un bus, trois semi-remorques, et un véhicule privé étaient notamment impliqués. Les trois camions étaient «chargés de colis», ajoute le communiqué.

«Quelque 60 patients ont été transportés dans trois hôpitaux» du comté de Westmoreland, a déclaré de son côté un porte-parole de la Pennsylvania Turnpike, une autoroute qui relie notamment Pittsburgh à la ville de Philadelphie, sur la côte Est des Etats-Unis.

NEW: Multiple people have been killed in a crash in Pennsylvania early Sunday involving a tour bus, tractor-trailers and passenger vehicles. https://t.co/tSE2Rncmaz — NBC News (@NBCNews) January 5, 2020

Enquête en cours

L'autoroute a dû être fermée dans les deux sens sur des dizaines de kilomètres, a-t-il précisé.

Une enquête va être menée pour déterminer les causes de l'accident. (afp/nxp)