L'épidémiologiste Anthony Fauci a mis en garde mardi contre les conséquences «très graves» d'un redémarrage trop hâtif de l'économie américaine. Il a averti que le nombre de morts du coronavirus aux Etats-Unis pourrait être «plus élevé» que le bilan officiel.

«Les conséquences pourraient être très graves» si un Etat, une ville, une région, décident de rouvrir leur économie avant que les conditions nécessaires ne soient réunies, notamment une baisse de l'épidémie détectée pendant 14 jours, a déclaré cette figure centrale de la cellule de crise de la Maison Blanche lors d'une audition au Sénat en visioconférence.

Si l'économie redémarre en des lieux qui «n'ont pas la capacité d'y répondre efficacement, je crains que nous ne voyions des petites poussées qui pourraient devenir des épidémies» de coronavirus, a-t-il insisté.

