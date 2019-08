du centre de Sydney et poursuivi plusieurs autres personnes, ont déclaré des témoins de la scène à l'AFP.

La police a confirmé l'arrestation de l'assaillant et indiqué que la victime était dans un état «stable».

Des images diffusées par des médias australiens montrent l'homme qui saute sur le toit d'une voiture en hurlant «Allah Akbar» en brandissant un couteau tout en hurlant «Abattez-moi !».

Police day a man has allegedly stabbed a woman in the back in a seemingly unprovoked attack. The woman is currently being treated by paramedics and being taken to hospital. #Sydney https://t.co/5uGGzyJhHq pic.twitter.com/EOvGUHYmeo