Un restaurant parisien au doux nom de «Mangez et cassez-vous» a fait mardi une annonce pour le moins étonnante sur son compte Instagram. «Nous n'arrivons nous-mêmes pas à croire ce que nous allons écrire: on ferme parce qu'il y a trop de monde!», peut-on lire.

Cette enseigne a bel et bien fermé ses portes car elle a trop de succès. En cause? «Cinq recettes de burgers à des prix défiants toute concurrence pour du fait-maison: de 2,50 à 2,90 euros», note BFMTV. Ainsi qu’une notoriété décuplée en quelques jours après la parution de quelques articles de presse et d’une vidéo à la gloire du petit snack diffusée sur le réseau social Tik Tok.

De longues attentes

En fait, relatent les propriétaires de «Mangez et cassez-vous», il n’était plus possible de faire décemment face à la demande. Il fallait donc attendre des lustres avant d’être servi. «Ça nous fait trop mal de vous faire faire une ou deux heures de queue, on préfère fermer le restaurant que de vous faire subir ça! Nous vous faisons toutes nos excuses pour ces longues heures d'attente en face du restaurant», écrivent-ils.

Le succès ne va cependant pas tuer cette échoppe du 11e arrondissement. Son patron dit fermer «pour une durée indéterminée le temps d'essayer de faire quelques aménagements». Mais il ne précise pas lesquels.

R.M.