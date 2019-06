Une plainte au civil a été déposée aux Etats-Unis en lien avec l'incendie de la tour Grenfell, dans lequel 71 personnes avaient péri il y a deux ans à Londres, a-t-on appris mardi. Des dizaines de résidents étaient restés prisonniers du brasier.

Le sinistre s'était déclenché dans la cuisine d'un appartement du quatrième étage, à partir d'un réfrigérateur défectueux. Il s'était rapidement propagé aux 24 étages du bâtiment par le revêtement inflammable posé sur la façade.

Un cabinet d'avocats américain représentant plus de 200 plaignants britanniques, rescapés et proches de victimes, ont attaqué devant la justice de Pennsylvanie trois entreprises américaines derrière la fabrication du réfrigérateur et du revêtement.

Il s'agit, selon la plainte de Whirlpool, fabricant du réfrigérateur défectueux, d'Arconic Inc., concepteur du revêtement, et de Celotex Corporation, à l'origine de l'isolant utilisé dans le revêtement.

Les avocats des plaignants affirment notamment dans la plainte, longue de près de 600 pages, que Celotex savait que le revêtement incriminé n'était pas adapté à une tour d'habitation de cette taille, mais que l'entreprise l'avait tout de même fourni pour la Grenfell Tower. Le montant des dommages-intérêts réclamés n'a pas été précisé. (ats/nxp)