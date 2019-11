De gigantesques incendies ravagent une partie de l'Australie et Sydney fait face à un risque de feu dans le bush environnant la ville qui n'a jamais été aussi élevé. Avec des températures dépassant déjà les 37°C alors qu'on n'est qu'au printemps dans l'hémisphère sud, et des vents de 60 à 90 km/h , les risques sont gigantesques. Surtout que tout est sec et pour cause: le Bureau de météorologie du pays a, pour la première fois de son histoire, prévu un jour, ce lundi 11 novembre, sans aucune goutte d'eau sur toute l'Australie continentale, comme le montre la carte ci-dessous.

Les prévisions de chutes de pluie du 11 novembre. Image: Bureau de météorologie australien

En fait, cela ne fut pas tout à fait le cas. Il est finalement tombé 3 mm de pluie dans l'État de Victoria, à l'extrême sud du continent, rapporte ce mardi le «Daily Mail». Il a également plu 10 mm sur l'île de Tasmanie. Reste que, ce lundi pourrait bien avoir été le jour le plus sec du pays depuis le début des relevés météo, il y a 137 ans.

Des indices catastrophiques

La sécheresse croissante dans l'est se combine avec une mousson du nord tardive. Cette aridité exceptionnelle est causée par une masse d'air sec en Australie centrale, qui a été poussée vers les côtes. Cela provoque des vents chauds et secs qui devraient atteindre leur maximum aujourd'hui, selon le «Sydney Monrning Herald». Les indices de danger d'incendie ont été relevés à «catastrophiques» dans trois régions de Nouvelle Galles du Sud: celle du Grand Sydney, de Hunter et le district d'Illawarra / Shoalhaven.

Les prévisions pour le reste de la semaine ne sont pas plus réjouissantes, la majeure partie du pays devant rester sèche. Et chaude. Lundi, le pic de température a été atteint peu avant midi à Marble Bar, sur la côte nord-ouest: 44,4 degrés!

Michel Pralong