Un cas révélé par «The Independent» est effrayant et sidérant. Et s’il est hors-norme, il n’a rien d’isolé et est révélateur d’un vaste problème. Ce cas? «Une fille de 12 ans ayant des problèmes de santé mentale a dû rester dans les services d’urgences d’un hôpital de l’Essex pendant 57 heures avant qu’un lit spécialisé soit disponible», écrit le quotidien britannique, qui dit se baser sur un mail du National Health Service (NHS), le système de la santé publique du Royaume-Uni…

Après deux jours et demi d’attente, cette fille a finalement été transférée à Londres. Ce cas en suit un autre, à Birmingham, où un enfant a dû attendre 17 heures aux urgences. Et depuis lundi, le premier ministre Boris Johnson est également dans la tourmente. La raison? Il a totalement manqué d’empathie dans une affaire d’un garçon de 4 ans, malade, photographié en train de dormir sur le sol d’un service d’urgence de Leeds.

Des années d’austérité

Après le Brexit, l’état du National Health Service s’est imposé comme le second grand thème de campagne pour les élections qui se tiennent ce jeudi. Les travaillistes n’ont cessé de dénoncer les conséquences dramatiques d’années d’austérité conservatrice sur le système de santé publique britannique. «The Independent» note d’ailleurs que travaillistes comme conservateurs ont promis d’augmenter substantiellement les moyens alloués au NHS.

Le problème est global. Mais il se manifeste avant tout dans la pénurie de lits disponibles dans les établissements publics britanniques. Et les attentes interminables aux urgences qui en découlent, dans une salle ou sur un simple brancard.

5449 décès en trois ans

Mardi, le «Guardian» révélait d’ailleurs les terribles conclusions d’un rapport de deux médecins du NHS, qui n’a pas encore été rendu public. Ils ont décortiqué le passage par les urgences anglaises de plus de 4 millions de personnes depuis 2016. «En tout, 5449 personnes ont perdu la vie en conséquence directe d’une attente d’entre six à onze heures», souligne le quotidien.

Selon cette étude, insiste le «Guardian», ces décès ont été «entièrement et uniquement causés par la durée de l’attente et non par l’état du patient». Et des durées d’attentes affolantes sont à nouveau pointées dans ce rapport. Ainsi, ces trois dernières années en Angleterre, 636 personnes ont trouvé la mort après avoir patienté au moins onze heures aux urgences.

Sollicitée, l’Association des patients a qualifié ces résultats de «profondément choquants et très inquiétants». Et elle a imputé ces décès au manque de moyens alloués aux services de santé.

Renaud Michiels