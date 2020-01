Le fondateur du laboratoire pharmaceutique américain Insys a été condamné jeudi à une peine de 5 ans et demi de prison pour avoir payé des médecins afin qu'ils prescrivent ses médicaments opiacés. Il s'agit d'une première pour le patron d'un laboratoire.

Agé de 76 ans, John Kapoor avait été reconnu coupable d'association de malfaiteurs en mai 2019 par un tribunal fédéral de Boston, à l'issue d'un procès de 10 semaines. Six autres anciens dirigeants d'Insys avaient déjà été condamnés à des peines allant de 12 à 33 mois d'emprisonnement.

