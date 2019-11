Un ambassadeur américain a admis avoir conditionné une aide militaire destinée à l'Ukraine à l'ouverture d'une enquête sur l'un des rivaux démocrates de Donald Trump, Joe Biden, dans un témoignage aux parlementaires qui mènent l'enquête pour destituer le président républicain, révélé mardi.

Enveloppe d'aide militaire

Entendu une première fois le 17 octobre, l'ambassadeur auprès de l'Union européenne Gordon Sondland, longtemps proche allié de Donald Trump, est revenu ce lundi au Congrès pour compléter son témoignage avec d'importants ajouts, qui viennent étoffer le dossier de l'enquête visant Donald Trump au Congrès.

M. Sondland a déclaré avoir expliqué à un conseiller du président ukrainien Volodomyr Zelensky que cette enveloppe d'aide militaire ne serait «sans doute» pas débloquée tant que l'Ukraine n'annoncerait pas publiquement qu'elle allait enquêter sur les affaires des Biden dans le pays.

