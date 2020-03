Au Barcarès, station balnéaire de 6000 habitants des Pyrénées orientales (F), la mairie est une histoire de famille depuis 25 ans. Ou plutôt une histoire de couple puisque c'est un mari et sa femme qui occupent successivement le poste depuis 1995.

Soudoyés à la paella

C'est Monsieur, Alain Ferrand, qui a le premier été élu à cette date. Mais déjà il y eut des histoires puisque, raconte 20minutes.fr, le scrutin avait été invalidé. Le politicien avait été accusé d'avoir acheté des voix en offrant... une paella aux électeurs. Qu'importe, il se représente lors du nouveau vote et est élu.

Quatre ans plus tard, il est frappé d'inéligibilité pour trois ans en raison de la gestion de ses casinos. Pas de souci, son épouse, Joëlle Iglésias-Ferrand se présente à sa place et est élue. Elle le sera encore deux jusqu'à elle aussi être condamnée à cinq ans d'inéligibilité en 2011 pour avoir fait draguer l'entrée du port afin de faciliter le passage du bateau d'un proche. Comme la peine de son époux est purgée depuis longtemps, il reprend le poste de maire et sera une nouvelle fois élu en 2014. Aujourd'hui, il se représente tout naturellement aux Municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars. Sauf que soudain, se dresse face à lui, son épouse qui, comme lui, a déposé une liste «divers droite».

«C'est son choix»

«Cette élection ne sera pas comme les autres, reconnaît Alain Ferrand dans une lettre qu'il a envoyée aux habitants. J’ai appris que celle qui est encore mon épouse a décidé de se présenter contre moi (…) Elle a préféré lâcher sa famille politique, ses anciens colistiers, plutôt que de les rejoindre. C’est son choix et c’est sa liberté. Je ne ferai aucun commentaire à ce sujet. Que l’on ne compte pas sur moi pour glisser sur le chemin de la polémique. Je veillerai simplement au strict respect de ma vie privée et de celles de mes filles. »

Des commentaires, ni lui ni son épouse n'ont accepté d'en faire au journal. Mais une rumeur courrait en ville comme quoi ils se seraient séparés. Bref, les deux rejouent «La Zizanie», film dans lequel Annie Girardot se présentait à la mairie contre son Louis de Funès de mari. Tout finissait bien entre eux. Pas sûr que ce soit le cas au Barcarès.

Michel Pralong