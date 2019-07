Les quatre pays du groupe de Visegrad (V4: Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie) restent opposés à la désignation du social-démocrate néerlandais Frans Timmermans à la tête de la Commission européenne, a déclaré le Premier ministre tchèque Andrej Babis.

«M. Timmermans n'est pas acceptable à nos yeux. Nous voulons une personnalité qui n'a pas une perception négative de notre région», a expliqué M. Babis mardi, au troisième jour d'un sommet à Bruxelles sur les hautes fonctions européennes. Il a assuré que cela n'avait rien à voir avec l'appartenance du Néerlandais à la famille socialiste.

«Au sein du V4, nous représentons quatre partis différents, mais nous sommes unis sur ce point», a lancé le chef du gouvernement tchèque, membre des libéraux européens (Renew Europe).

Interrogé quant à une possible accession de la libérale danoise Margrethe Vestager à la présidence de l'exécutif européen, M. Babis a estimé qu'elle ferait un excellent travail à ce poste, tout en reconnaissant que plusieurs Etats restaient opposés à sa désignation. «Certains ont aussi précisé qu'elle n'aurait pas le soutien nécessaire au Parlement européen», a-t-il ajouté.

