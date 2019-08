Une fusillade «à l'aveugle» perpétrée par au moins un tireur depuis un camion postal volé a fait plusieurs victimes samedi à Odessa, dans l'ouest de l'Etat américain du Texas, a annoncé la police.

«Un individu (possiblement deux) est actuellement en train de rouler dans Odessa en tirant sur les gens au hasard. A l'heure qu'il est il y a plusieurs victimes par balles», a écrit la police locale sur sa page Facebook. «Le suspect vient de prendre en otage un camion de la poste», a-t-elle ajouté en invitant la population à se tenir à l'écart des axes routiers et à faire preuve de la plus grande prudence.

Selon un porte-parole de la mairie d'Odessa cité par CNN, la fusillade a fait au moins un mort et dix blessés. Le «New York Times», citant le maire de la ville voisine de Midland, Jeremy Morales, a pour sa part fait état de deux morts. Jeremy Morales a aussi affirmé qu'un suspect avait été arrêté. «Je ne suis pas sûr qu'il soit vivant», a déclaré le maire au journal new-yorkais.

