Une personne est morte et trois autres ont été gravement blessées dans une fusillade qui a éclaté mercredi matin dans une rue résidentielle du centre d'Ottawa proche du Parlement fédéral, et un suspect était recherché, a annoncé la police locale.

La situation est sous contrôle, mais un suspect a pris la fuite après cette fusillade qui s'est produite vers 07h30 locales (13h30, heure suisse), pour une raison inconnue, a indiqué la police dans un communiqué.

One Dead, Multiple Injured After Shooting in Gun-Controlled Ottawa https://t.co/SNAY0dsRbD via @BreitbartNews