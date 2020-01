Patron d’un bar-tabac à Thorigné-Fouillard, près de Rennes (Bretagne), Alexandre Pimenta a raconté à «Ouest-France» qu’il a eu la main particulièrement heureuse. Mais pas pour lui-même: pour un client qui n’avait aucune intention de jouer et est pourtant devenu «demi-millionnaire».

L’histoire s’est déroulée le 17 décembre. Un client de 29 ans est venu dans son établissement. Il a pris en verre. Puis, n’ayant pas de monnaie, il a demandé s’il pouvait payer avec sa carte bleue. «Je lui ai dit oui mais en lui indiquant que le montant minimum était de dix euros. Il m’a alors demandé d’ajouter un jeu de mon choix pour arriver à dix euros», raconte Alexandre Pimenta dans le quotidien français.

Pas 500, 500 000!

Le patron du bar-tabac choisit un «The Wall», un jeu de grattage de la Française des Jeux. Son client prend le jeu, règle l’addition et rentre chez lui. Là, il gratte et découvre qu’il a gagné le jackpot, 500 000 euros – plus de 535 000 francs – le montant maximum proposé par ce jeu.

Le soir même, le jeune chanceux qui n’est apparemment habituellement pas joueur est revenu dans l’établissement d’Alexandre Pimenta. «Pour me dire qu’il avait gagné 500», note le patron. «Je lui ai dit que c’était pas mal. Et il m’a dit non. Que c’était 500 000!»

L’heureux gagnant, conclut «Ouest-France», compte acheter une maison aux alentours de Rennes et surtout faire plaisir à ses proches.

R.M.