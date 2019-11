Plusieurs animaux, dont trois girafes, ont péri dans un incendie qui s'est déclaré dans une étable d'un parc animalier américain de l'Ohio jeudi soir, ont rapporté l'établissement et les médias locaux.

Sur une vidéo diffusée par NBC News, on aperçoit deux girafes, enfermées dans un enclos, sortir et revenir du champ de la caméra en courant à quelques pas des flammes qui ravagent une grange de l'African Safari Wildlife Park situé à Port Clinton, au bord du Lac Erié (nord-est des États-Unis).

Nearly a dozen exotic animals were killed Thursday night when a fire destroyed a barn at the African Safari Wildlife Park in Ohio. pic.twitter.com/fjyHVG1eA0