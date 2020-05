Les images sont macabres mais fortes et le message clair: la Mort rôde sur les plages et va semer des cadavres. Pour protester contre la réouverture des plages en Floride, l’avocat américain Daniel Uhlfelder a en effet décidé d’endosser l’accoutrement de la Grande Faucheuse et de se rendre sur place.

Selon lui, cette réouverture est bien trop précoce face à la menace du coronavirus. «Je sais à quel point nos plages sont belles et attrayantes. Mais si nous ne prenons pas de mesures pour contrôler les choses, ce virus va devenir vraiment, vraiment hors de contrôle», explique-t-il sur CNN. «Nous ne sommes pas au point où nous avons suffisamment de tests, assez de données, assez de préparation», plaide-t-il.

Yes it is true beginning May 1 that I am touring Florida dressed as the Grim Reaper asking Floridians to stay him since our Governor will not. It is also true many of you have asked if I can bring a smoke machine and the answer is absolutely yes. pic.twitter.com/4inpuCVYdj