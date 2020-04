Ce vendredi marquait la 88e journée de grève scolaire pour le climat. Alors que les premières manifestations avaient poussé des milliers de jeunes dans les rues, notamment en Suisse romande, plus question de tels rassemblements depuis la pandémie de coronavirus.

C'est pour cela que, depuis le 13 mars, la grève se fait chacun chez soi, avec le hashtag #ClimateStrikeOnline. Et évidemment, pas question pour la figure de proue du mouvement qui lutte contre le réchauffement de la planète, Greta Thunberg, de manquer l'une de ses journées.

Celle que l'on a nettement moins vue et entendue depuis la coronavirus rappelle toutefois que, même si le confinement a fait plus pour diminuer les émissions de CO2 en quelques mois que toutes les mesures décidées dans les conférences climatiques, le combat n'est pas gagné. Elle l'a dit en twittant ce message ce 24 avril: «Aujourd'hui, nous avions prévu une grève pour le climat avec des millions de participants. Mais dans l'urgence, vous devez vous adapter et changer votre comportement. La crise climatique est toujours d'actualité et nous devons combattre chaque crise». Ce qu'elle conclut avec des hashtags rappelant qu'il faut rester chez soi.

School strike week 88.

Today we had planned a global climate strike with millions taking part. But in an emergency you have to adapt and change your behaviour.

The climate crisis is still ongoing and we must fight every crisis.#climatestrikeonline #StayAtHome #fridaysforfuture pic.twitter.com/3l1IvRJWQs