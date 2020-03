Encore un vendredi de grève climatique. Mais celle de ce 13 mars n'a pas vu des milliers de jeunes défiler en scandant «Nous sommes plus chauds que le climat». Car, même si certaines manifestations ont été maintenues, un appel à été lancé, relayé par Greta Thunberg, pour ne pas descendre dans la rue. «Alors que le coronavirus se répand, il n'est pas sage de se réunir en masse», disent les jeunes dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. «Mais l'urgence climatique ne peut être ignorée et la pression sur les institutions doit se poursuivre», continuent-ils. C'est pour cela que, pour la première fois, a été lancé le mouvement de la grève en ligne, avec le hashtag #climatestrikeonline.

Hello everyone!

When: 9am-12am CET

What: We will strike online, its going to be big ????

How: Take a picture with your sign, post it on all social media, use the Hashtag #ClimateStrikeOnline

Why: As a result of the current Coronavirus-situation@fff_digital @GretaThunberg pic.twitter.com/9BtIwyt6vz