Quelque 245 rassemblements et manifestations sont prévus jeudi en France contre la réforme des retraites, et 6000 membres des forces de l'ordre seront déployés à Paris, ont annoncé mercredi les autorités.

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a dit s'attendre à la présence de «black blocs» et de «gilets jaunes radicaux» dans les cortèges, «quelques centaines» à Paris et «peut-être quelques milliers sur l'ensemble du territoire national».

Face à «la difficulté des casseurs», la préfecture de police de Paris a mobilisé 6000 policiers et gendarmes. Par ailleurs 180 motos, «un chiffre maximal dont nous sommes capables», seront déployées, a précisé mercredi le préfet de police Didier Lallement, lors d'un point presse.

«Nous serons extrêmement mobiles», a-t-il déclaré, avant de demander aux manifestants «d'aider» la police, «en dénonçant les casseurs» introduits dans le cortège.

«Nous savons qu'il y aura beaucoup de monde dans les manifestations et nous connaissons les risques (...) J'ai demandé que systématiquement dès qu'il y aura des désordres, des émeutes urbaines, des violences, nous puissions interpeller tout de suite», avait indiqué plus tôt Christophe Castaner sur BFMTV.

«Gilets jaunes» interdits

A Paris, la préfecture de police a pris mercredi un arrêté d'interdiction de «tout rassemblement de personnes se revendiquant des gilets jaunes » sur «les Champs Elysées, dans un périmètre comprenant l'Elysée et le ministère de l'Intérieur et dans les secteurs de l'Assemblée nationale, l'Hôtel de Matignon et la cathédrale Notre-Dame-de-Paris»

Par ailleurs, la PP a demandé à tous les commerçants de l'axe de la manifestation, soit de Gare du Nord à Nation en passant par la place de la République, de fermer jeudi et de se «protéger» contre d'éventuelles violences.

«J'ai également transmis à la mairie de Paris la nécessité d'évacuer tout ce qui est malheureusement utilisé par certains manifestants (...) au travers des chantiers et des mobiliers urbains», a déclaré Didier Lallement. (afp/nxp)