Un incendie de grande ampleur s'est déclaré dans une raffinerie à Philadelphie tôt vendredi matin, provoquant une boule de feu dans le ciel et entraînant la fermeture de routes avoisinantes, selon la télévision et les autorités locales.

Des images diffusées par la chaîne de télévision locale NBC10 Philadelphia montraient des panaches de fumée s'échapper de cette raffinerie, PES, située dans le sud de Philadelphie. La direction de la raffinerie a indiqué être en train de recenser le personnel sur place, selon la chaîne.

Le feu a pris à environ 04h00 du matin, a indiqué ce média, selon lequel une série d'explosions a eu lieu. L'incendie était visible à des kilomètres. Dans un message sur son compte Twitter officiel, le bureau local chargé de la gestion des situations d'urgence a appelé les habitants et commerces situés à l'est du lieu de l'incendie à rester à l'intérieur jusqu'à nouvel ordre.

Philadelphia fire: Explosions heard after blaze breaks out at refinery - CNN https://t.co/hzjXXbGC4i #SmartNews

Philadelphia refinery fire and explosion caught on video by commuters https://t.co/EhCtYqFr11 via @CBSNews