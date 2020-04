Il n'existe pas de preuve que les personnes testées positives au nouveau coronavirus soient immunisées et protégées contre une réinfection, a prévenu samedi l'OMS, estimant que la délivrance de «passeports immunitaires» risque de favoriser la propagation continue de la pandémie.

«Aucune étude»

«Il n'y a actuellement aucune preuve que les personnes qui se sont remises du Covid-19 et qui ont des anticorps soient prémunies contre une seconde infection», a indiqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un communiqué.

