Mauvaise nouvelle pour les apprentis sorciers de l'école catholique Saint Edward, à Nashville: ils ne pourront plus consulter les précieux grimoires écrits par J.K. Rowling. En effet, le prêtre de l'école, le révérend Dan Reehil, a fait bannir les livres de la saga «Harry Potter», sur les conseils d'un exorciste.

Selon lui, les ouvrages contiendraient « de véritables sorts et malédictions », et seraient donc inappropriés pour les enfants. La décision a été expliquée par courrier électronique aux parents, courrier que s'est procuré «The Tennessean». «Les malédictions et les sorts utilisés dans les livres sont de vraies malédictions et de vrais sorts, et ils risquent d'amener des esprits maléfiques en présence de la personne lisant le texte», peut-on lire dans l'e-mail, qui aurait été envoyé après qu'un parent a demandé pourquoi il était impossible de trouver les livres «Harry Potter» dans la bibliothèque de l'établissement.

Lord Voldemort n'a pas encore réagi à la nouvelle, mais nul doute qu'il est soulagé que cette littérature séditieuse ait été interdite.