La police de Hong Kong a procédé à des arrestations et utilisé du gaz poivre dimanche face à des manifestants pro-démocratie dans des centres commerciaux, rompant une accalmie des violences. Des mobilisations-éclair de militants vêtus de noir ont eu lieu dans divers endroits, s'accompagnant d'actes de vandalisme.

Plusieurs arrestations

Les policiers anti-émeutes ont usé de gaz à poivre et procédé à des arrestations dans au moins deux centres commerciaux, sous les huées de passants. Des reporters de l'AFP dans le centre commercial de Shatin ont vu l'arrestation d'une élève d'école secondaire et d'un adolescent de 16 ans, criant leur nom alors que la police les emmenait.

One of #HKPoliceTerrorists has gone mad and attacked ordinary citizens at random! Even the baby was sitting in pushchair in the crowd! It’s utterly insane!#HKPoliceTerrorism#HKPoliceBrutality#HKPoliceState pic.twitter.com/KX1N3q8UuV