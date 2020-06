Des incidents ont eu lieu jeudi lors d'une manifestation après la mort d'un jeune arrêté par la police à Guadalajara (ouest), selon des images de télévisions locales. Des dizaines de personnes sont descendues dans la rue pour réclamer justice après la mort de Giovanni Lopez, début mai, mais que sa famille n'a dénoncée que cette semaine.

La manifestation a pris une tournure violente lorsque des individus au visage masqué par des capuches ont incendié deux véhicules de patrouille, et endommagé le bâtiment du gouvernement régional, alors que la police anti-émeutes tentait de les disperser.

30 year old bricklayer was kidnapped, tortured and killed by policemen in Jalisco, Mexico, because he wasn’t wearing a face mask.



Jalisco is the 3rd biggest economic state in Mexico.



People are rioting rn. #JusticiaParaGiovanniLopez pic.twitter.com/2rmkuzwd8p