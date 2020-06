Un homme a été tué samedi soir par balle lors d’une manifestation contre le racisme sous la bannière «Black Lives Matter» à Louisville, aux États-Unis, où la mort en mars d’une femme noire, tuée par la police dans son appartement, avait provoqué une intense émotion.

La mort de Breonna Taylor avait été suivie de nombreuses manifestations contre les violences policières, qui ont ensuite pris une ampleur inégalée avec la mort de George Floyd, un Afro-américain asphyxié par un policier blanc le 25 mai.

La police locale de Louisville, prévenue par un appel, a annoncé avoir retrouvé un homme grièvement blessé par balles dans le parc Jefferson Square, où se tenait la manifestation. «Les policiers ont tenté de le sauver, mais sans succès», a précisé la police sur Twitter.

Just about 9 p.m., there were reports of shots fired in Jefferson Square Park. Calls then came in that Sheriff’s Department personnel were in the park performing life-saving measures on a male who eventually died at the scene.

Peu après, une autre personne a été blessée par balles en face du parc. La police a dit ignorer s’il y avait un seul tireur ou deux, et n’a donné aucun détail sur les victimes.

I’m downtown at the corner of 5th and Jefferson where there were reports of shots fired about 30 minutes ago with “multiple victims” but no immediate information. Lots of LMPD on scene. This is the epicenter of Louisville’s daily Black Lives Matter protesta. @courierjournal pic.twitter.com/tK2KGehWgK