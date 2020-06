Des hommes armés ont lancé lundi une attaque contre la Bourse de Karachi (Sud), la plus grande ville et capitale financière du Pakistan, a-t-on appris auprès de la police. Le bilan humain de l'incident est encore inconnu à ce stade.

Karachi stock market under attack from terrorist. The attack started around 10 am local time.

«Un nombre inconnu d'assaillants sont à l'intérieur ou autour de la bourse. Les tirs se poursuivent», a indiqué un porte-parole de la police, qui a refusé d'être nommé. «Quatre assaillants ont été tués», a de son côté affirmé à l'AFP Ghulam Nabi Memon, un responsable policier, pour qui la situation est désormais sous contrôle. «Pour l'instant, les tirs ont cessé», a de son côté indiqué un cadre de l'établissement financier.

At least five people were killed and several others injured in a grenade attack and firing on the premises of the Pakistan Stock Exchange (PSX)

