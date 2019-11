Pour le quatrième jour consécutif, c'est le chaos à Hong Kong.

La tension est montée d'un cran jeudi après-midi quand le tabloïd en langue anglaise «Global Times», proche du pouvoir chinois, a annoncé que le gouvernement de Hong Kong devait «annoncer» un couvre-feu pour le week-end.

Mais ce tweet a été supprimé sans explication environ une demi-heure plus tard par le journal. Interrogé, l'exécutif hongkongais n'a pas commenté cette annonce.

«Eclosion généralisée»

Après plus de cinq mois de manifestations, le mouvement de protestation dans l'ex-colonie britannique a adopté en début de semaine une nouvelle tactique dite de «l'éclosion généralisée».

Elle consiste à multiplier les actions simultanées dans une multitude de quartiers de la mégapole.

Menée par des petits groupes, constitués essentiellement d'étudiants, elles ont pour objectif d'éprouver au maximum les capacités de la police.

Jeudi matin, des axes routiers vitaux pour la ville étaient obstrués par des barricades constituées de bambous, de briques et d'un empilement d'objets divers.

Hong Kong is at war, and why should the world be worried. by @hklies https://t.co/Dpy35kSqZH