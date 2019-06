Des milliers de manifestants vêtus de noir ont convergé devant le siège de la police de Hong Kong vendredi pour exiger la démission de la cheffe du gouvernement et la libération des manifestants arrêtés ces derniers jours au cours de la plus grave crise traversée par l'ex-colonie britannique depuis des dizaines d'années.

Le territoire semi-autonome est depuis plusieurs semaines le théâtre d'une contestation historique -- un million de personnes dans les rues le 9 juin, près de deux millions de protestataires le 16, contre un projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine continentale.

Suspension du texte

Devant la pression de la rue, la cheffe de l'exécutif pro-Pékin Carrie Lam a annoncé la suspension du texte, mais les contestataires réclament sa démission ainsi que le retrait définitif du projet de loi.

