«Ceux qui jouent avec le feu périront par le feu», a averti mardi un haut responsable du gouvernement chinois à l'adresse des manifestants hongkongais qui défient depuis deux mois le régime communiste de Pékin.

«Ne sous-estimez jamais la ferme détermination et la puissance immense du gouvernement central», a lancé lors d'une conférence de presse à Pékin le porte-parole du Bureau des affaires de Hong Kong et Macao, Yang Guang, au lendemain d'une grève générale et d'une nouvelle manifestation qui s'est soldée par des violences dans l'ex-colonie britannique. (ats/nxp)