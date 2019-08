Nouvelles échauffourées, grève générale et blocage du métro ont plongé lundi Hong Kong dans le chaos. Les autorités accusent les manifestants de vouloir «détruire» le territoire semi-autonome et la vie de ses habitants.

Des gaz lacrymogènes ont été tirés lundi après-midi dans plusieurs quartiers de la mégapole contre des contestataires enhardis par l'impact de la grève générale, un événement rare, dans l'ex-colonie britannique. Après des échauffourées tout le week-end, des protestataires sont descendus lundi matin à l'heure de pointe dans plusieurs stations clés du réseau pour bloquer les portes des métros et empêcher les trains de partir.

From Causeway Bay and the Cross-Harbour Tunnel to various locations in Kowloon, #HongKong protesters bounced from district to district, leading police on a cat-and-mouse chase. https://t.co/cGgblijnnA pic.twitter.com/hkCZHtDoC5 — SCMP News (@SCMPNews) August 4, 2019

Cette action coup de poing a eu pour effet de paralyser pendant plusieurs heures un réseau d'ordinaire d'une efficacité remarquable. Alors qu'à l'heure de pointe, certaines rames peuvent embarquer toutes les deux minutes plus de 3500 personnes, d'immenses files d'attente se sont formées dans les couloirs et aux abords des stations.

«Des perturbations aussi intensives (...) ont sérieusement sapé la loi et l'ordre à Hong Kong et poussent la ville au bord d'une situation très dangereuse», a dénoncé la cheffe de l'exécutif pro-Pékin, Carrie Lam. Faisant référence à des slogans révolutionnaires, elle a présenté la contestation comme une atteinte à l'existence même de Hong Kong. De son côté, le gouvernement chinois a annoncé une conférence de presse mardi.

420 arrestations

Lundi après-midi, sept manifestations simultanées ont eu lieu, constituant un défi pour des forces de l'ordre, qui soumises à rude épreuve depuis deux mois, concentrent l'ire des manifestants. Des gaz lacrymogènes ont encore été utilisés dans au moins quatre endroits différents, notamment près du parlement local.

Les autorités ont annoncé avoir tiré plus d'un millier de grenades lacrymogènes et 160 balles en caoutchouc depuis le début de la contestation le 9 juin. Elles ont précisé que 420 personnes avaient été arrêtées et 139 policiers blessés jusqu'à présent.

#HongKong protesters use road cones and water to extinguish tear gas canisters as riot police sweep through Admiralty. https://t.co/xTFFQ9TiE5 pic.twitter.com/Vn8CVbQ98V — Hong Kong Free Press (@HongKongFP) August 5, 2019

Plus de 160 vols ont été en outre annulés à l'aéroport de Hong Kong, l'un des plus actifs au monde. Beaucoup d'entre eux étaient des vols de Cathay Pacific. La compagnie hongkongaise n'a donné aucune justification à ces annulations, mais le syndicat de ses agents de bord a confirmé que certains se ses membres suivaient l'appel à la grève.

Plusieurs artères importantes de la ville ont également été bloquées par des manifestants. De nombreuses enseignes n'ont pas ouvert leurs portes. Le blocage des transports en commun a parfois donné lieu à des algarades entre protestataires et usagers en colère.

«Grève très soutenue»

Beaucoup de Hongkongais disent soutenir une mobilisation née début juin du rejet d'un projet de loi qui devait permettre d'autoriser les extraditions vers la Chine. Le texte a depuis été suspendu mais le mouvement s'est élargi à des revendications en matière de démocratie et à la dénonciation d'un recul des libertés à Hong Kong.

«Le mouvement continuera de s'étendre tant que le gouvernement n'aura pas répondu», a déclaré un fonctionnaire attendant que les métros reprennent.

Chose rarissime dans ce temple de la finance internationale, où les syndicats n'ont que peu d'influence, la grève générale a pour but de démontrer aux autorités chinoises que, deux mois après le début du mouvement, la contestation reste populaire.

«La grève politique semble très soutenue aujourd'hui, ce qui est aussi la conséquence de l'escalade dans les violences entre la police et les manifestants», a déclaré à l'AFP le politologue Dixon Wong.

Mais Mme Lam, dont les manifestants réclament la démission, sait qu'elle peut compter sur l'appui de Pékin, l'Armée populaire de libération (APL) ayant même proposé la semaine dernière ses services pour rétablir l'ordre.

Deux systèmes

En vertu du principe «Un pays, deux systèmes», Hong Kong jouit jusqu'en 2047 de libertés inconnues dans le reste du pays. Mais de plus en plus de voix s'inquiètent de voir Pékin bafouer cet accord et accroître sa mainmise. (ats/nxp)