La Hongrie va interdire mardi l'accès à son territoire aux résidents des pays africains, de la plupart des pays asiatiques et de certains États européens, son gouvernement invoquant dimanche la recrudescence mondiale des cas de coronavirus.

A partir de mardi à minuit, Budapest va introduire un système de feu tricolore et les habitants des pays classés en «zone rouge» ne seront plus autorisés jusqu'à nouvel ordre à pénétrer dans ce pays d'Europe centrale, jusqu'à présent relativement épargné par la pandémie.

Garder un taux d'infection bas

«Nous devons préserver notre sécurité afin que le virus ne soit pas introduit depuis l'étranger. Le taux d'infection chez nous est en baisse et nous voulons que cela reste ainsi», a déclaré le chef de cabinet du premier ministre Viktor Orban, Gergely Gulyas, aux journalistes dans la capitale.

Les pays africains et asiatiques, à l'exception de la Chine et du Japon, sont frappés par cette nouvelle mesure. En Europe, elle concerne l'Albanie, la Bosnie, la Macédoine du Nord, le Kosovo, le Bélarus, le Monténégro et l'Ukraine.

Quarantaine pour les Hongrois

Les résidents hongrois en provenance de ces destinations seront autorisés à regagner leur pays mais devront se soumettre à un test obligatoire de dépistage du nouveau coronavirus et subir une quarantaine obligatoire de deux semaines, a précisé Gulyas.

Ce système de classification comporte également des zones orange et verte. Les voyageurs originaires de la catégorie orange devront se confiner s'ils n'ont pas obtenu un résultat négatif au test de dépistage du coronavirus dans les cinq jours suivant leur arrivée. Cette catégorie comprend notamment la Bulgarie, le Portugal, la Suède, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Norvège, la Serbie, la Russie, les États-Unis, la Chine et le Japon.

Suisse pas concernée

Aucune restriction n'est imposée concernant les échanges avec des États restants classés en zone verte.

La Hongrie, un pays membre de l'Union européenne de 9,8 millions d'habitants, avait enregistré officiellement, à la date de dimanche, 4234 cas d'infection au nouveau coronavirus et 595 décès imputables à l'épidémie.

La semaine dernière, invoquant un risque sanitaire, le premier ministre souverainiste Viktor Orban avait annoncé que Budapest ne suivrait pas une recommandation de l'UE visant à lever les restrictions de voyage liées au coronavirus pour un plus grand nombre de pays en dehors de l'Union.