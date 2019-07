Au moins sept personnes ont été tuées dans l'attaque menée vendredi par les militants islamistes shebab contre un hôtel de la ville portuaire de Kismayo, dans le sud de la Somalie, et qui se poursuivait dans la nuit.

L'attaque a commencé en fin d'après-midi, quand un véhicule piégé a explosé à l'entrée du Medina, un hôtel très fréquenté du centre de Kismayo, selon des sources sécuritaires. Elle n'était pas finie à 23 heures (20h GMT), et on entendait encore des coups de feu sporadiques.

«Nous avons confirmé la mort de sept personnes, dont un ancien ministre de l'administration locale et un député. Le bilan pourrait augmenter car l'attaque n'est pas encore finie», a déclaré à l'AFP un responsable sécuritaire, Abdi Dhuhul.

Selon plusieurs sources locales, l'hôtel abritait surtout des hommes d'affaires et des hommes politiques qui étaient en ville pour la préparation de l'élection présidentielle dans la région semi-autonome du Jubaland, prévue fin août.

Véhicule piégé

Après l'explosion du véhicule piégé, «plusieurs hommes armés» sont entrés dans l'hôtel, «mais les forces de sécurité ont rapidement répliqué et engagé le combat avec les terroristes dans le bâtiment», a indiqué un autre responsable local de la sécurité, Abdiweli Mohamed.

«L'explosion a été énorme, puis des hommes armés sont entrés et ont échangé des coups de feu avec les forces de sécurité. C'était le chaos à l'intérieur. J'ai vu plusieurs morts dont les corps étaient enlevés de la zone, et des gens fuyaient des bâtiments voisins», a indiqué un témoin, Hussein Muktar.

#UPDATE3: Al Shabab says its fighters are now conducting an operation in Asasey hotel in #Kismayo Somalia.

Heavy gun shots continuous pic.twitter.com/c5DrjcCpFo — Somalia Terror Updates (@SomaliTU) July 12, 2019

Une «triste journée»

Les shebab, qui ont à plusieurs reprises mené ce type d'opérations dans la capitale Mogadiscio, ont revendiqué dans un communiqué l'attaque contre les «officiels apostats de l'administration du Jubaland». Ils ont affirmé que leurs hommes avaient réussi à prendre le contrôle de l'hôtel.

Le Syndicat somalien des journalistes (SJS) a annoncé dans un communiqué la mort dans cette attaque de deux journalistes, Mohamed Omar Sahal et Hodan Naleyeh. «C'est une nouvelle triste journée pour les journalistes somaliens», a déploré Abdalle Ahmed Mumin, le secrétaire général du SJS.

Selon le SJS, ils sont les deux premiers journalistes tués cette année en Somalie. Hodan Naleyeh, dont l'époux aurait également été tué selon un témoin, était récemment rentrée en Somalie après avoir vécu au Canada.

BREAKING: Somali-Canadain Journalist @HodanTV and her husband among the dead in today's complex attack on As-Asey hotel in #Kismayo - Sources. #Somalia pic.twitter.com/TwdsGdzJfr — Morad News (@MoradNews) July 12, 2019

Vastes zones rurales contrôlées

Chassés de Mogadiscio en 2011, les shebab ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats-suicides, y compris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils.

Affiliés à Al-Qaïda, ils ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 20'000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie (Amisom).

BREAKING: #SOMALIA Suspected Alshabaab militants have launched a complex attack on a #Kismayo hotel where Jubaland regional Mps and Ministers were gathered. A VBIED explosion was followed by gunfight. Ongoing. Gunshots can still be heard. Casualties feared. pic.twitter.com/fFURY8fL9m — Horn24 (@Horn244) July 12, 2019

