Le gouvernement britannique s'apprête à prendre une décision lourde de conséquences sur la participation de Huawei au réseau 5G, au risque de froisser les Etats-Unis qui viennent de lancer un ultime avertissement via le secrétaire d'Etat Mike Pompeo.

Le chef de la diplomatie américaine a estimé dans la nuit de dimanche à lundi sur son compte Twitter que la décision de Londres serait «capitale», au terme de semaines d'intense lobbying de Washington sur Londres, entre visites de dignitaires et réunions à huis clos.

Le secrétaire américain au Trésor Steve Mnuchin avait évoqué samedi «des discussions intensives» sur ce sujet avec le gouvernement britannique au centre de réflexion Chatham House, juste après un petit-déjeuner de travail avec son homologue britannique Sajid Javid.

Vendredi, c'est le président américain Donald Trump et le Premier ministre britannique Boris Johnson qui s'étaient entretenus au téléphone au sujet du fabricant chinois et de la sécurité du réseau de télécommunications.

Difficile de bannir Huawei

Les Etats-Unis exigent depuis de long mois des pays européens, et en particulier du Royaume-Uni, qu'ils excluent Huawei de leurs réseaux, invoquant les liens de l'entreprise avec le gouvernement chinois et le fait que ses équipements pourraient être utilisés à des fins d'espionnage, ce que le groupe chinois a toujours démenti.

M. Pompeo en profite même pour relayer sur Twitter une tribune dans le tabloïd Daily Mail du député conservateur Tom Tugendhat, fermement opposé à la participation de Huawei au réseau 5G pour des raisons de sécurité.

The UK has a momentous decision ahead on 5G. British MP Tom Tugendhat gets it right: “The truth is that only nations able to protect their data will be sovereign.” https://t.co/8lLEUEUxdL