Le parti républicain a contre-attaqué samedi dans l'enquête visant à destituer Donald Trump. Il a demandé que le fils de Joe Biden, Hunter, témoigne lors des auditions publiques qui doivent commencer mercredi devant le Congrès américain.

Le président américain est soupçonné d'avoir abusé de son pouvoir en faisant pression sur le gouvernement ukrainien pour qu'il enquête sur Hunter Biden ainsi que son père, adversaire potentiel de Donald Trump pour la présidentielle de 2020. Les démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants, entendent constituer un dossier de mise en accusation («impeachment») qui pourrait mener à la destitution du président.

BREAKING: Here’s the GOP witness list for the public impeachment hearings, as requested by Devin Nunes.



List includes Hunter Biden, the whistleblower, and the whistleblower’s sources.



His full letter to Schiff: https://t.co/rSOPzsgpyP pic.twitter.com/hLzFaofZU4