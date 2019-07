La canicule accablante qui fait suffoquer l'Europe occidentale a battu de nouveaux records jeudi. Paris a battu son record historique de chaleur qui datait de plus de 70 ans, avec 42,6 degrés mesurés à 15h20.

Avant le record de Paris, la nuit de mercredi à jeudi avait déjà été «très probablement» la plus chaude jamais mesurée en France avec une température minimale moyenne de 21,4°C, devant les 21,3°C du 14 août 2003, selon Météo-France.

Le prévisionniste Olivier Proust a cependant précisé à l'AFP que le record ne pourrait être validé qu'après 18h jeudi. Les températures devaient atteindre leur maximum dans le nord du pays et la région parisienne, mais le rafraîchissement est promis à partir de vendredi.

Jeudi, des Parisiens aux traits tirés par des nuits courtes dans des logements surchauffés avançaient au ralenti dans le métro à l'atmosphère souvent étouffante.

«Insupportable»

«Il fait très chaud dans le métro, c'est insupportable !», témoigne à l'AFP Petra Ulm, 34 ans, chercheuse autrichienne vivant en France depuis dix ans. «Il y a beaucoup de monde, on est les uns sur les autres et il n'y a pas d'air conditionné...».

Dans un centre de loisirs parisien au pied de la butte Montmartre, pas de sortie prévue pour les petits de 3 à 6 ans. «On a demandé aux enfants de venir avec leur maillot de bain, on va faire des jeux d'eau dans la cour», a expliqué un animateur. Le mercure devrait dépasser les 40°C sur un grand quart nord-est du pays en particulier, avec des pointes à 43°C localement et une journée qui pourrait être en moyenne plus chaude que les pires jours d'août 2003.

La Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne ont enregistré des records aussi. Une température de 40,6°C a été mesurée jeudi après-midi à la base militaire de Kleine-Brogel, dans le nord-est de la Belgique, ce qui constitue un record historique dans le pays. Aux Pays-Bas, 41,7 degrés Celsius ont été mesurés, soit la température la plus chaude jamais enregistrée dans le pays, où le mercure n'avait jamais atteint la barre des 40 degrés auparavant.

En Autriche, un enfant de trois ans est mort de déshydratation dans le sud du pays mercredi. Il avait été découvert inconscient lundi dans une voiture garée dans la ferme familiale en plein soleil, où il était monté et s'était endormi à l'insu de ses grands-parents. Il est décédé à l'hôpital. Les températures avoisinaient une trentaine de degrés lundi en Autriche. Un pic à 38°C était attendu dans l'ouest. L'archidiocèse de Vienne a eu l'idée d'inviter les citadins à une pause «fraîcheur et silence» dans ses lieux de culte et a publié un relevé des températures dans les différentes églises de la capitale et de sa région.

Alerte canicule

En Allemagne voisine, l'ensemble du pays est en alerte canicule. Le record de températures a déjà été dépassé mercredi avec 41,5 degrés mesurés à Lingen, dans l'ouest. Dans plusieurs villes, le précédent record de 40,5°C enregistré la veille était également dépassé, selon le service météorologique national (DWD), qui devrait faire un bilan dans la soirée.

Au moins quatre personnes sont décédées dans ce pays dans des lacs ou rivières, mais il n'a pas encore été démontré qu'elles étaient mortes en raison de la forte chaleur. Les Pays-Bas se préparent eux à affronter une nouvelle vague de chaleur ce jeudi, avec des prévisions allant jusqu'à 40°C dans l'est du pays.

Le Royaume-Uni va, lui aussi, «probablement battre le record de chaleur de juillet, qui est de 36,7°C, et il existe même une possibilité de battre le record absolu de 38,5°C», indique la météo britannique (Met Office).

A Londres, la police recherche trois personnes portées disparues après s'être baignées dans la Tamise et qui se seraient retrouvées en difficulté en nageant.

L'Italie est également touchée et les autorités ont élevé mercredi l'alerte au niveau 3 («bulletin rouge») dans cinq villes: Bolzano, Brescia, Florence, Pérouse et Turin.

Vagues à venir

Ces vagues de chaleur sont appelées à se multiplier et à s'intensifier sous l'effet du réchauffement climatique provoqué par les activités humaines.

Au cours des 2000 dernières années, les températures mondiales n'avaient jamais augmenté aussi rapidement que maintenant, selon des données publiées mercredi dans deux études distinctes dans les revues «Nature» et «Nature Geoscience». (afp/nxp)