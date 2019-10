Un trentenaire de Saint-Brieuc, en Bretagne, a récemment acheté un appartement. Il œuvrait à sa rénovation lorsque l’improbable s’est produit. «Alors que je travaillais à l’étage pour pouvoir mettre des fenêtres dans des sous-pentes, des billets cachés entre la laine de verre et le contre-plaqué, commencent à tomber à mes pieds par dizaines. Cela n’arrêtait pas de tomber, j’hallucinais!», raconte-t-il dans «Ouest-France».

Après avoir compté scrupuleusement son butin, le Français a réalisé qu’il était le nouveau propriétaire d’exactement 61 billets de 500, 209 coupures de 200 et 6 de 100. Soit un total de 72 900. 72 900 quoi? Francs français…

Une idée de déco

«Sur le moment j’étais surpris, heureux de ma découverte et c’est à froid que j’ai réalisé que c’était des francs et que je ne pouvais plus les échanger depuis 2012», explique-t-il. Avec le taux de conversion de l’époque, ça aurait représenté une belle motte de beurre dans les épinards: plus de 11 000 euros. Mais ces billets ne valent plus rien.

Le quotidien français précise que ces anciennes coupures ne devraient pas non plus intéresser les collectionneurs, qui ne chercheraient que certains numéros particuliers.

Reste que malgré cette insolite découverte d’un trésor qui ne vaut rien, le Breton n’a pas perdu son sens de l’humour. Les billets, il a une petite idée de ce qu’il va en faire. «Je me suis dit qu’au pire des cas, je pourrais tapisser mes nouvelles toilettes avec», rigole-t-il.

R.M.