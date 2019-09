Un détenu du centre de détention d’Eysses, à Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne, a manifestement un ami très prévenant. Vendredi dernier, un individu s’est pointé aux abords de la prison. Il a lancé 200 grammes de cannabis par-dessus le mur d’enceinte, raconte «La Dépêche». Puis un téléphone portable. Jusque-là on est dans le classique. Mais il avait aussi songé aux préférences alimentaires de son pote incarcéré: il a donc aussi projeté «un lot de merguez congelées»…

Son soutien aux conditions de détention des prisonniers n’a pas été récompensé: le lanceur de saucisse a été pincé et mené en garde à vue. «Circonstance aggravante pour lui», précise «La Dépêche», «il bénéficiait d’un placement sous bracelet électronique». Ça sent l’incarcération et son terrible lot de privation de merguez.