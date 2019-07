La sécurité d'un aéroport américain a fait une curieuse découverte lundi dans une valise enregistrée en soute: un lance-missiles, que son propriétaire a voulu faire passer pour un simple souvenir du Koweït.

Le lance-missiles a été confisqué «tôt ce matin» à l'aéroport international de Baltimore-Washington, à une heure de la capitale américaine, a annoncé la porte-parole de l'agence fédérale chargée de la sécurité dans les transports (TSA).

.@TSA officers at @BWI_Airport detected this missile launcher in a checked bag early this morning. Man said he was bringing it back from Kuwait as a souvenir. Perhaps he should have picked up a keychain instead! pic.twitter.com/AQ4VBPtViG