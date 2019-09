Un couple de Jacksonville, en Floride, qui possède plusieurs véhicules, a eu peur pour sa Smart alors que l'ouragan Dorian approchait. La voiture étant si petite et légère que le mari craignait qu'elle ne soit emportée par les vents violents. Mais c'est également en raison de la petite taille du véhicule qu'il a pu trouver un moyen original de le protéger: il l'a parqué dans sa cuisine mardi 3 septembre dernier. Lorsque sa femme a partagé plusieurs photos de cette étrange situation sur Facebook, la nouvelle a fait le buzz.

Facebook/Jessica Eldridge

Son post a été partagé plus de 66 000 fois et tous les médias américains ont repris l'histoire, notamment NBC. L'ouragan est passé sur la ville mercredi, provoquant des vagues impressionnantes sur les côtes et des coupures de courant, mais sans trop de dégâts.

Un appel pour les Bahamas

Le couple a profité de sa soudaine notoriété pour lancer un appel aux dons afin d'aider ceux qui, aux Bahamas, n'ont pas eu autant de chance et ont souffert du passage dévastateur de Dorian. «Il serait grandement apprécié que tous ceux qui ont récemment partagé, aimé ou commenté notre histoire de voiture aient la gentillesse de faire un don. Chaque dollar compte!!!»

Facebook/Jessica Eldridge