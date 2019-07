Vendredi dernier 12 juillet, un couple d'Américains de l'Oregon, avec 71 années de mariage au compteur, s'est éteint le même jour, à quelques heures d'intervalle.

C'est d'abord lui, Herbert DeLaigle, 94 ans, qui est parti à 2 h 20 du matin. Douze heures plus tard, en début d'après-midi, sa femme Marilyn, 88 ans, l'a suivi dans l'au-delà après un arrêt cardiaque, nommé parfois le «syndrôme du cœur brisé».

«Les yeux rivés sur elle»

CNN retrace l’histoire de ce couple d’une incroyable longévité. Leur idylle avait commencé il y a 72 ans, dans un café de Waynesboro. Elle n'avait que 16 ans et lui 22. En 2018, Herbert DeLaigle déclarait au sujet de sa femme, au début de leur relation: «Je la voyais entrer, sortir et entrer, et j'avais les yeux rivés sur elle. Et puis j'ai finalement eu le courage de lui demander si elle sortirait avec moi un jour ou l'autre.»

Ensemble à la guerre

Leur premier rendez-vous a eu lieu dans une salle de cinéma. Un an plus tard, il lui demandait d'être sa femme. A l'amour comme à la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, Marilyn n'a pas quitté son mari: elle est partie vivre six ans en Allemagne alors qu'il servait dans l'armée.

Herbert avait également fait la Corée et le Vietnam. Le couple laisse endeuillés six enfants, 16 petits-enfants, 25 arrière-petits-enfants et 3 arrière-arrière-petits-enfants.