Lisa Grace et son conjoint Adam Staples, tous deux 42 ans, aiment se balader dans la nature avec un détecteur de métaux. Mais ces Anglais n’avaient certainement jamais imaginé que ce loisir deviendrait si lucratif: ils ont déniché un trésor valant quelque 5 millions de livres, soit 6 millions de francs environ.

Le couple a trouvé le fabuleux trésor dans un champ du Somerset, au sud-ouest de l’Angleterre. La découverte a eu lieu en janvier dernier mais vient d’être révélée par le «Treasure Hunting Magazine», repris par différents médias britanniques. Concrètement, il s’agit d’exactement 2571 pièces en argent datant de près de 1000 ans qui avaient été enfouies.

Un règne très court

Les pièces datent du règne du roi Harold II, ou Harold Godwinson, qui avait été particulièrement court: à peine plus de 9 mois en 1066. Une brièveté qui rend les pièces émises d’autant plus rares. Selon des experts britanniques, les pièces de ce trésor sont pour la plupart en excellent état et valent chacune entre 1200 et 6000 francs.

Les pièces ont été confiées au British Museum, qui les a évaluées et cataloguées. Il sera en charge de la vente – dans l’idéal à un musée. Ensuite seulement Lisa Grace et Adam Staples deviendront millionnaires. Même s’ils devront partager le pactole final avec le propriétaire des terres dans lesquelles dormait le trésor.