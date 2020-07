La vidéo d’un policier piétinant le cou d’une femme noire pour l’immobiliser causait une grande indignation lundi au Brésil. La violence policière est très répandue dans le pays sud-américain.

La scène s’est déroulée le 30 mai, dans un quartier populaire du sud de São Paulo, mais les images ont fait le tour du pays après avoir été diffusées dimanche soir par l’émission «Fantastico», programme à grande audience de TV Globo.

A month ago, Eduardo Bolsonaro said cases like George Floyd's didn't happen in Brazil. Yesterday, TV showed a police officer stepping on the neck of a 51-year-old Black woman #BlackLivesMatter pic.twitter.com/1g0Jwja9g4