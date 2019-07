Un incendie géant s'est déclaré jeudi dans une centrale thermique en banlieue de Moscou, avec des flammes atteignant plus de 50 mètres de haut, selon des images retransmises par la télévision russe.

Au moins six personnes ont été blessées dans l'incendie, selon la branche régionale du ministère de la Santé, cité par les agences russes.

Breaking: At least 7 injured as fire breaks out at #Moscow region power station pic.twitter.com/cBM6mKaozW