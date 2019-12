Le foyer de l'incendie qui s'est déclaré jeudi et qui a fait rage toute la nuit à bord de l'unique porte-avions russe à quai dans l'Arctique a été éteint vendredi matin, ont annoncé les services de secours.

«Le foyer de l'incendie a été liquidé vers 5h (2h GMT, 3h en Suisse). L'incendie a touché quelque 500 m2», a indiqué un de ses membres à l'agence d'Etat TASS.

Une personne a trouvé la mort et au moins dix autres ont été blessées dans cet incendie qui a ravagé le seul porte-avion de la flotte russe, le vieillissant Amiral Kouznetsov, qui n'est pas à propulsion nucléaire et qui subit des travaux de réparation et de maintenance depuis 2017, prévus à l'origine pour durer jusqu'en 2021.

Deuxième incident

Il s'agit du deuxième incident en un peu plus d'un an. Une grue de quinze mètres s'était effondrée en octobre 2018 sur le pont du bâtiment, mettant les pompes à l'arrêt et coulant le dock flottant - unique en son genre en Russie - auquel le porte-avions était amarré.

Selon le chantier naval Zvezdotchka en charge des travaux, le feu a démarré alors que des opérations de soudure étaient en cours. Une enquête a été ouverte sur de possibles violations des règles de sécurité et de construction.

Mis en service en 1990, l'Amiral Kouznetsov a notamment été déployé ces dernières années en Méditerranée dans le cadre de l'intervention russe en Syrie.

Le navire n'avait pas bénéficié de réparations majeures depuis 1997. Chacun de ses problèmes relance en Russie le débat sur la construction d'un second porte-avions, jusqu'ici reportée pour des raisons financières. (afp/nxp)