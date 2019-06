Nicolas Sarkozy publie ce jeudi un nouvel ouvrage, «Passions», et c’est toujours un événement. 200 000 exemplaires du dernier bouquin de l’ancien président français, «La France pour la vie» avaient été vendus. Un énorme best-seller. Et son nouveau livre devrait avoir le même destin.

Cette fois Sarko raconte son parcours politique de sa jeunesse à son accession à l’Élysée, en 2007. Et évidemment, il dégomme bon nombre de personnalités politiques en passant. Extraits repérés dans les médias français.

Chirac, l’indifférent

«Je compris enfin pourquoi Jacques Chirac était le chef. Stoïque sous la charge. Plein de sang-froid. Au fond, tellement indifférent à tous et à toutes.»

Juppé, le méprisant

«Je n’avais pas suivi son brillant cursus universitaire, je ne pouvais donc, par nature, qu’être intellectuellement inférieur. Et comme, de surcroît, la psychologie, les rapports humains et la souplesse de caractère n’étaient pas les points forts d’Alain Juppé, la rupture entre nous fut rapidement actée.»

De Villepin, le déconnecté

«Ainsi est Dominique de Villepin, fréquemment «perché» dans un monde où la réalité est virtuelle. Il y a du souffle, de la force, du panache, mais pas assez de direction, de suivi, de concret.»

Hulot, l’indécent

Sur Nicolas Hulot: «On s’attendait à un ministre engagé. On ne vit rien de tout cela. Au moment de partir, nous eûmes droit à ses larmes en direct. Le spectacle fut gênant, presque choquant quand on pense aux réelles souffrances dans notre pays qui ont bien peu à voir avec le chagrin d’une «excellence» qui choisit de partir sur un coup de tête.»

Fillon, insaisissable et déloyal

«François Fillon était un proche de Séguin, même si ce dernier m’avait étrangement mis en garde contre lui – «il n’est pas franc» –, ce qui m’avait étonné. (…) Je le trouvais sérieux, compétent, solide et le pensais capable de fidélité. Je croyais le connaître… La suite montra mon erreur. (…) Rarement je suis autant passé à côté d’une personnalité.»

Royal, la fielleuse

Sur Ségolène Royal: «Quand, devenu président de la République, j’avais procédé à l’acquisition d’un Airbus A330 d’occasion à la place de l’A319, dont le rayon d’action était bien trop faible (…) elle fit tous les plateaux de télévision pour expliquer que c’était dans le seul but de promener Carla dans le monde entier!» Sarko taxe aussi la socialiste d’«incompétente» et balance: «Elle est capable d’affirmer quelque chose dont elle ne croit pas un mot.»

Mais ne soyons pas injustes, pour d’autres, Nicolas Sarkozy distribue les compliments. «J’ai été sensible à la sincérité et à la simplicité de Brigitte Macron», écrit-il. Ou il juge Édouard Balladur «pointilleux, intelligent et somme toute original en dépit des apparences.»

L’ancien président a aussi ces jolis mots à propos d’un voyage avec François Mitterrand, qui lui avait donné quelques conseils. «Je regrette aujourd’hui de ne pas avoir assez remercié cet homme pour cette conversation, qui témoignait d’une forme d’humanité et de gentillesse à l’endroit du jeune loup si ambitieux que j’étais à l’époque.»

Et il loue même le premier ministre. «Édouard Philippe démontre une force et un calme que je ne lui supposais pas. Il est un Premier ministre loyal et compétent.» Avant de quand même de glisser une demi-vacherie, on ne se refait pas: «Il a même fait de son supposé manque de charisme un atout»…

(Le Matin)