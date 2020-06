L'État indien du Tamil Nadu (sud) a ordonné lundi le reconfinement de l'agglomération de Chennai en raison de la virulence de l'épidémie de coronavirus, premier retour en arrière majeur dans le déconfinement en Inde. «Confinement complet à partir du 19 juin pour les districts de Chennai, Thiruvallur, Chengalpet et Kanchipuram», des zones mitoyennes de la capitale régionale», a annoncé sur son compte Twitter l'AIADMK, le parti au pouvoir au Tamil Nadu. Cette mesure, qui concerne une quinzaine de millions de personnes, est pour l'instant en place jusqu'à la fin du mois.

Déplacements limités à 2 km

Les commerces essentiels ne pourront ouvrir que jusqu'à 14h. Les déplacements des habitants seront limités à un rayon de 2km. Le Tamil Nadu, avec le Maharashtra et Delhi, fait partie des régions les plus affectées par la pandémie de nouveau coronavirus qui fait toujours rage dans le deuxième pays le plus peuplé de la planète.

Confronté à une économie exsangue, le Premier ministre Narendra Modi a largement levé au début du mois le confinement draconien imposé fin mars au 1,3 milliard d'Indiens pour freiner la propagation de la maladie Covid-19. Certaines restrictions restent toujours en place.

11 000 nouveaux cas par jour

Mais le déconfinement s'effectue alors que l'épidémie ne montre toujours pas de signes de reflux en Inde, qui enregistre désormais plus de 11 000 nouveaux cas confirmés par jour et en a pour le moment recensé au total quelque 332 423 .